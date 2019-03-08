إدارة طبي ‎بنغازي تقرر تحويل بعض مرفقاتها لأكشاك .. والحرس البلدي يوقفها

إدارة طبي ‎بنغازي تقرر تحويل بعض مرفقاتها لأكشاك .. والحرس البلدي يوقفها طبي بنغازي يقرر تحويل القباب المخصصة لاستراحة الزوار أمام الأبراج إلى أكشاك لبيع الزهور

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر من جهاز الحرس البلدي بنغازي صدور قرار بإزالة أعمال التحوير على مبان داخل مركز بنغازي الطبي، ومنع تحويلها إلى أكشاك.

وقال المصدر – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إنه تم استدعاء مدير المركز الطبي الدكتور عبد الكريم القبائلي على خلفية تحويل عدد من مداخل المركز المنشأة على شكل قباب كان تستغل من زوار المركز للجلوس والانتظار.

وأضاف المصدر أنه تم التعدي على أعضاء الحرس البلدي، وشرطة النجدة من قبل أعضاء مكتب الأمن في المركز الطبي حينما كانوا يقومون بعملهم.

وكانت إدارة مركز ‎بنغازي الطبي قررت تحويل القباب المخصصة لاستراحة الزوار أمام الأبراج إلى أكشاك لبيع الزهور واحتياجات نزلاء الأقسام الإيوائية.

وأشار مكتب الإعلام في المركز أن الإدارة اضطرت إلى تحويل القباب بعد ما اكتشفت أنها تستخدم لأغراض أخرى منافية للآداب العامة من قبل بعض المواطنين.