الاتّحاد يتفوّق في دوري السلة

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ
حقق فريق الاتحاد لكرة السّلة، الفوزَ على نظيره اليرموك بنتيجة 65 – 43 ضمن مباريات المرحلة الثالثة، لفرق المجموعة الأولى، و المباراة أقيمت بالقاعة الكبرى في طرابلس .
وتقدم الاتحاد في الربع الأول 19 – 18 وحقق الفوز في الثاني 28 – 4 وتفوق اليرموك عند الربع الثالث 10 – 6، وحسم الاتحاد الربع الأخير 12 – 11

وضمن فريق الاتحاد، التأهل للتجمع الأول لنهائيات ليبيا لكرة السلة «الدور السداسي» التي ستنطلق في 6أبريل في الصالة الكبرى، بطرابلس وبمشاركة الفرق الستة المتأهلة، وهي: (المروج والنصر والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس واليرموك، ومن ثم سيقام التجمع الثاني بمجمع سليمان الضراط، في مدينة بنغازي .

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