النصر يلحق بالأخضر أول هزيمة في الدوري

النصر يلحق بالأخضر أول هزيمة في الدوري

أخبار ليبيا 24 – خاص

الحق فريق النصر الخسارة الأولى بضيفه الأخضر اليوم الجمعة بنتيجة بهدفين مقابل هدف، على أرضية ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الأخضر بهدف “حسن ماتا”، في الدقيقة 24 وعدل النصر النتيجة في الدقيقة 37 بواسطة “أحمد الهرام” ، وسجل “خالد مجدي” هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 51.

وبهذا تقدم النصر للمركز الثالث برصيد 16 نقطة، وبات على بعد نقطتين من المتصدر، الأهلي بنغازي، ونقطة من الأخضر (الوصيف) صاحب 17 نقطة.

وشهدت المباراة عودة المدرب “فوزي العيساوي”، لقيادة النصر بعد غيابه في المباريات الأخيرة بسبب ارتباطاته مع المنتخب الليبي.