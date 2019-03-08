بالفيديو .. أمن شحات تلقي القبض على طفل بحوزته حقيبة مفخخة في سوق الجمعة بالمدينة تمكنوا من إلقاء القبض على الطفل بعد وضعه للحقيبة المفخخة التي كانت في القمامة حيث تبين بأنه يحمل الجنسية الفلسطنية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أعضاء قوة التدخل السريع بمديرية أمن شحات صباح اليوم الجمعة من إحباط وتفكيك حقيبة متفجرة بعد القبض على من يحملها بسوق الجمعة بالمدينة.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات ملازم “حسن أبو كريم” إن أحد المواطنين لاحظ في أثناء تجوله في السوق حركة غريبة لطفل يبلغ من العمر حوالي 13 عامًا يحمل حقيبة شكلها غريب ومريب.

وأوضح ” أبو كريم ” أن المواطن سارع بإبلاغ رجال الشرطة الموجودين لتأمين السوق، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على الطفل بعد وضعه للحقيبة المفخخة التي كانت في القمامة حيث تبين بأنه يحمل الجنسية الفلسطنية.

وأضاف المسؤول أن قوة التدخل السريع الموجودة بالسوق تمكنت من استيعاب الأمر والقبض عليه، بعد أن دلهم على مكان الحقيبة التي كانت معدة للتفجير عن بعد عن طريق الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن عناصر الأمن تمكنوا من حمل الحقيبة، وإبعادها إلى خارج السوق في مكان مفتوح، تفاديًا لانفجارها وسط التجمع البشري بالسوق، منوهًا إلى أن رجال وحدة المفرقعات قاموا بتمشيط كامل مناطق السوق الشعبي.

وأضاف “أبوكريم” أنه بعد هذه الحادثة، أصدر المساعد للشؤون عقيد خالد عبدالله تعليماته لكافة الأجهزة الأمنية بتمشيط كافة المساجد بالمدينة والساحات المجاورة له.

وفي السياق ذاته، أكد المساعد للشؤون العامة مقدم عزالدين المجدوب أن رجال الأمن بالمديرية أثبتوا فعلا لا قولا بأن أرواحهم فداء للوطن والمواطن.

وتابع المجدوب أن ما فعله رجال الأمن باحتضانهم لمفخخة تزن 5 كم مجهزة للتفجير وملحق بها هاتف، وبمكان يشهد غالبًا ازدحام المواطنين “السوق الشعبي” وإبعادها ووضعهم إياها فى مكان آمن لحين حضور من أكمل رسالة التضحية للوطن وهو عضو الهندسة العسكرية.