الأولمبية تستقبل أبطال المبارزة

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق أمس الخميس بمقر اللجنة الأولمبية المنتخب الليبي للمبارزة تحت سن 20.

وتحصل المنتخب الوطني للمبارزة تحت “20” عام على برونزية البطولة الأفريقية بالجزائر بعد تفوقه على المنتخب التونسي بنتيجة “45 – 26”.

ومثل المنتخب الليبي في البطولة 4 مبارزين هم “عبد السلام أبوجطيله”، و”محمد فيصل”، و”أحمد السحيري”، و”أبوبكر القاضي”، وقاد المنتخب المدرب الوطني “سراج الدين التاجوري”.

يشار إلى أن الاجتماع حضره الأمين العام للجنة “خالد الزنكولي” و رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة” عزالدين القاضي”.