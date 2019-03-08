الأولمبية تستقبل أبطال المبارزة

0

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق أمس الخميس بمقر اللجنة الأولمبية المنتخب الليبي للمبارزة تحت سن 20.

وتحصل المنتخب الوطني للمبارزة تحت “20” عام على برونزية البطولة الأفريقية بالجزائر بعد تفوقه على المنتخب التونسي بنتيجة “45 – 26”.

ومثل المنتخب الليبي في البطولة 4 مبارزين هم “عبد السلام أبوجطيله”، و”محمد فيصل”، و”أحمد السحيري”، و”أبوبكر القاضي”، وقاد المنتخب المدرب الوطني “سراج الدين التاجوري”.

يشار إلى أن الاجتماع حضره الأمين العام للجنة “خالد الزنكولي” و رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة” عزالدين القاضي”.

المزيد من الأخبار

اختتام بطولة بنغازي التصنيفية لكرة المضرب

مديرية أمن بنغازي تدعم أحد منتسبيها من محترفي الرياضة

افرطيس لـ”أخبار ليبيا 24″ : الهادي يدعم منتخبنا أمام جنوب أفريقيا 

الهلال بطل بنغازي لكرة القدم داخل الصّالات 

المزيد

اختتام بطولة بنغازي التصنيفية لكرة المضرب

مديرية أمن بنغازي تدعم أحد منتسبيها من محترفي الرياضة

افرطيس لـ”أخبار ليبيا 24″ : الهادي يدعم منتخبنا…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24