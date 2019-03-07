مديرية أمن بنغازي تدعم أحد منتسبيها من محترفي الرياضة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعهد مدير مديرية أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز، اليوم الخميس، بتقديم المساعدة للرياضي الحسن أحمد جمعة العمامي التابع لقسم النجدة، ودعمه لوجستيًا، خاصة في تمثيل المديرية في المحافل المحلية والدولية .

حيثُ توجه العمامي إلى مدير الأمن، لمساعدته ودعمه في مجال تخصصه الرياضي “كمال الأجسام”.

يشار إلى أن الرياضي حسن أحمد العمامي يحمل الرقم (172866) وهو تابع لمديرية أمـن بنغازي ويعمل في “قسم شرطة النجدة”، وهو أحد الرياضيين المتفوقين في رياضة “كمال الأجسام”.

وشارك العمامي في العديد من البطولات على مستوى ليبيا بالكامل.

ومن أبرز مشاركات العمامي”، تحصل على الترتيب الأول في وزن (65) كجم عام (2014) على مستوى المنطقة الشرقية، وتحصل على الترتيب الثاني فئة الكِبار، وكذلك الترتيب الثاني فئة الناشئين عام (2015) على مستوى المنطقة الشرقية.

وتحصل على الترتيب الأول فئة الكِبار وزن (70) كجم، وكذلك الترتيب الأول فئة الناشئين في مدينة طرابلس عام (2017)، وتحصل على الترتيب الأول في وزن (70) كجم في بطولة شهداء الجيش والشرطة على مستوى ليبيا.

كما تحصل على الترتيب الأول في وزن (70) كجم على مستوى المنطقة الشرقية عام (2018(، ونال لقب بطل أبطال المنطقة الشرقية في مدينة إجدابيا، وتحصل على الترتيب الأول في وزن (70) كجم في بطولة ليبيا في مدينة مصراتة، والترتيب الثالث في بطولة إفريقيا المُقامة في دولة تونس عام (2019).

ويعمل حالياً كمدرب في صالة مخلوف ومُتحصل على شهادة تدريب معتمدة من اللجنة الأولمبية الليبية .