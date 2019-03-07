خوفًا من تسلل عناصر المعارضة .. الجيش التشادي يقوم بتمشيط الحدود مع ليبيا

خوفًا من تسلل عناصر المعارضة .. الجيش التشادي يقوم بتمشيط الحدود مع ليبيا القبض على عدد من مهربي الهجرة غير الشرعية والمخدرات والأسلحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت قوات الجيش التشادي عن عملية تمشيط كاملة اليوم الخميس استهدفت الحدود مع ليبيا .

وذكرت قوات الجيش التشادي أنها تمكنت من القبض خلال عملية التمشيط في منطقة “كوري بقوري” على عدد من مهربي الهجرة غير الشرعية والمخدرات والأسلحة .

وكان وزير الأمن في تشاد محمد ابا علي صلاح قال إن “بلاده أغلقت الحدود مع ليبيا بعد شهر من دخول رتل من المتمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي”.

وأعلن الوزير الأحد الماضي خلال زيارته شمال تشاد “لقد اتخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر”.

وأضاف الوزير أن “هذه المنطقة أصبحت ملتقى لأفراد العصابات والإرهابيين والمتمردين”، على حد تعبيره.

وأعلنت قيادة أركان الجيش التشادي أن القوات التشادية أسرت أكثر من 250 “إرهابيا بينهم أربعة من القادة” إثر دخول قافلة من المتمردين إلى تشاد من الأراضي الليبية في نهاية يناير الماضي.

وقال الجيش في بيان سلمت إن “أكثر من أربعين سيارة” دمرت، كما صودرت “مئات قطع السلاح”، مضيفا أن “عمليات التطهير تتواصل” في منطقة انيدي في شمال شرق تشاد على مقربة من الحدود مع ليبيا والسودان.