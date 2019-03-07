الرقابة على الأغذية طبرق: الخضروات والفواكه القادمة من مصر لا تخضع للإجراءات الرقابية

الرقابة على الأغذية طبرق: الخضروات والفواكه القادمة من مصر لا تخضع للإجراءات الرقابية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البطنان، بأن عامة الخضروات والفواكه الواردة من جمهورية مصر العربية لا تخضع للإجراءات الرقابية .

وأكد المركز، سحب عينات من البصل المستورد من مصر، وتم ثبوت تلوثه بمبيدات محظورة عالميا، لافتًا إلى عدم خضوع الخضروات والفواكه المستوردة للإجراءات الرقابية يعتبر مخالفة من قبل المركز ابتداءً من النقل والمداولة إلى إجراء التحاليل.

وطالب مركز الرقابة، من خلال كتاب تحصلت وكالة “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه – الجمارك وقسم مكافحة التهريب والمخدرات بالمنافذ، بعدم السماح للشاحنات بالدخول إلا بعد الكشف عليها.

وفي ذات السياق، أكد مصدر مسؤول من مجلس تسييري أمساعد لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الفوضى تعم المنفذ من ناحية دخول الخضروات والفواكه من مصر عبر منفذ أمساعد، وأنها لا تخضع لأي رقابة، مشيرًا إلى عدم قيام مركز الرقابة بدوره في مراقبة وتحاليل المواد الغذائية والتي قد تسبب الأمراض والأوبئة للمواطنين.

ونوه المصدر إلى أن سيارات الكشف الإلكتروني وعددها 4 سيارات عاطلة عن العمل منذ عام 2011 .