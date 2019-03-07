افرطيس لـ”أخبار ليبيا 24″ : الهادي يدعم منتخبنا أمام جنوب أفريقيا 

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال إداري المنتخب الليبي لكرة القدم، حسين افريطيس، إن المحترف السنوسي الهادي سينضم إلى قائمة الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام جنوب أفريقيا، في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم “مصر 2019”.

وسيلاقي منتخب ليبيا نظيره جنوب أفريقيا في 24 من شهر مارس الحالي بملعب الطيب المهيري بصفاقس التونسية.

ويعتبر الهادي من أبرز المحترفين الليبيين خارج ليبيا، ويقدم مع فريق الجبلين السعودي، أداء ممتاز في دوري الدرجة الأولى السعودي .

وأكد إداري المنتخب، لـ”أخبار ليبيا 24″، أن إجراءات التحاق اللاعب بمنتخب ليبيا، تمت بشكل مميز وينتظر التحاقه بمعسكر المنتخب في تونس في منتصف مارس الجاري.

وأوضح افريطيس، أن اغلب المحترفين سيلتحقون بصفوف المنتخب، حيث تم التواصل معهم وهم جاهزين لتمثيل المنتخب الوطني في مهمته المصيرية أمام جنوب أفريقيا .

ويحتل المنتخب الليبي، المركز الثالث على لائحة ترتيب المجموعة الخامسة، ضمن تصفيات أمم أفريقيا، برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين فقط خلف منتخب الأولاد، فيما حصدت نيجيريا أولى بطاقات التأهل بعدما رفعت رصيدها إلى الرقم 10.