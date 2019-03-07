عدل المؤقتة تقرر الإفراج عن عبدالله السنوسي

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أخبار ليبيا24

أصدرت وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الخميس القرار رقم 16 لسنة 2019 بشأن الإفراج عن عبدالله السنوسي آخر رئيس لجهاز المخابرات في عهد القذافي.

وأوضحت الوزارة في قرارها على أن التنفيذ يأتي وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التفيذية.

وشددت وزارة العدل في الحكومة المؤقتة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره الموافق 07 مارس 2019.

يشار إلى أن وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة أصدرت أمس الأربعاء قرار يقضي بالإفراج عن آخر رئيس للوزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي.

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