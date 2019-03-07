توزيع مخصّصات الدقيق على مخابز الواحات 

أخبار ليبيا24ــ خاص

قال مراقب اقتصاد الواحات “محمد جبريل” إن وزارة الاقتصاد خصصت لمراقبة الاقتصاد مايقارب (9.000 ) كيس من الدقيق لشهر مارس.

وأضاف “جبريل” أن هذه الحصة 60% منها من من الدقيق المدعوم، وصلت وتم الشروع في التوزيع على المخابز بمعدل 100 كيس مبدئياً في انتظار وصول باقي الكمية.

وطلب مراقب اقتصاد الواحات من أصحاب المخابز، بتركيب لافتة خارج المخبز توضح اسم المخبز ورقم الترخيص، منوهًا أن الحرس البلدي، سوف يتابع المخابز من حيث السعر وحجم رغيف الخبز.

وأشار “جبريل” إلى أنهم في انتظار وصول أكياس الدقيق 10 كيلو، ليتم توزيعه على الجمعيات الاستهلاكية حين وصوله.