النائب حمد ماقيق يستعرض الأوضاع الأمنية في الواحات

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أخبار ليبيا24ـ خاصّ
استعرض عضو مجلس النواب عن مدينة جالو أجخرة “حمد ماقيق” مع مدير مديرية أمن جالو مقدم “خالد العبار” عدة أمور تتعلق بالحالة الأمنية داخل المنطقة.

وقال العبار إنه نوقش خلال زيارة “ماقيق” أمس الأربعاء لمديرية أمن الواحات، أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل في المديرية، وإيجاد الحلول لهذه المعوقات.

وأشاد “ماقيق” بدور مديرية أمن الواحات جالو، في حفظ الأمن داخل المنطقة، مؤكدًا على أهمية هذه المؤسسة، باعتبارها الركيزة الأولى في المحافظة على الأمن في المدينة.

يشار إلى أن عضو مجلس النواب عن مدينة جالو أجخرة “حمد ماقيق” قام بجولة تفقدية للبوابة الجنوبية لمدينة جالو؛ للاطلاع على حالة البوابة وما تحتاج إليه من صيانة ونواقص.

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