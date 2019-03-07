20 مليون دولار لدعم التنمية في البلديات المجاورة للعمليات في جنوب وغرب ليبيا

أخبار ليبيا24ــ خاصّ

وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط، ومجموعة تضمّ عددا من الشركاء الدوليّين المتمثلين في ريبسول وتوتال و “أو أم في” و إكوينور، والمعروفة باسم “ائتلاف ريبسول”، اتفاقية بقيمة 20 مليون دولار؛ لدعم سلسلة من مشروعات التنمية المستدامة، لفائدة القاطنين في المناطق المجاورة للمواقع التي تشرف على إدارتها شركة أكاكوس، للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتم توقيع الاتفاق الذي بلغت قيمته 20 مليون دولار، في مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس الإثنين، وسيساهم هذا التمويل بحسب مكتب الإعلام في المؤسسة الوطنية للنفط، في دعم عدّة مشروعات في بلديات أوباري، وبنت بيّة والغريفة وسبها والزنتان، وجادو والرياينة ويفرن والرجبان والزاوية الغربية، وذلك على مدى العامين القادمين، وهو ما يؤكّد التزام كلا الطرفين، بالرفع من المستويات المعيشية ودعم كل المناطق والمجتمعات المجاورة لعمليات قطاع النفط والغاز”.

وصرّح مدير عام الإدارة العامة للسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة، في المؤسسة الوطنية للنفط خالد بوخطوة، قائلا :”لقد تمّ اختيار هذه المشاريع بعد دراسة دقيقة للاحتياجات الضرورية لهذه المناطق وتطلعات المجتمعات المتواجدة بها”.

وأضاف بوخطوة أن هذه الاتفاقية ستسهم في النهوض بالاقتصاد المحلّي، وذلك من خلال توفير فرص التدريب والمهارات، التي من شأنها أن تساعد الشباب في هذه المناطق على إنشاء مشروعات وخلق فرص عمل جديدة.

ومن بين المشروعات المزمع تنفيذها، المساهمة فى توفير البنى التحتية الأساسية للمياه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﻓﻲ كل من بلديات اﻟﻮادي واﻟﺠﺒﻞ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر، وصيانة ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﻮﺟﻮدة، وإنشاء أخرى ﺟﺪﻳﺪة، وﺗوفير ﻤﻀﺨﺎت اﻵﺑﺎر.

وتقديم الدعم لمركز علاج مرضى السكري بالزاوية، وإنشاء مركز ثقافي ومركز لبناء القدرات في أوباري، وبرامج لمساعدة الشباب و تقديم الدعم للأندية الرياضية.