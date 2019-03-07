رفع دعوى قضائية لإلغاء الإصدار الجديد لفئة الدينار 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال مدير إدارة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء “رمزي آغا” إن المحامي الخاص “عبد الحفيظ السنوسي” من مدينة سبها، تقدم بدعوى قضائية لدى محكمة سبها الابتدائية، ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس المقال “الصديق الكبير” مطالباً المحكمة بإلغاء الطبعة الجديدة من الدينار الليبي وسحبها من التداول.

وأوضح “آغا” بأن الدعوى جاءت تأكيداً على بطلان قرار طباعة الدينار الليبي الجديد “الطبعة الثانية” لعدم صدور قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

هذا وقد أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس، في 18 فبراير الماضي، إطلاق الإصدار الثاني من فئة الدينار الليبي “الورقي” للتداول بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير.

ورغم الجدل الذي يدور حول حقيقة الصورة المطبوعة على الدينار، ومن رأى بأنها تشبه المرشد السابق للإخوان “حسن البنا” في باطنها وللمجاهد عمر المختار في ظاهرها، إلا أن الطعن الذي تقدم به السنوسي يتعلّق ،بمشكلة عميقة أخرى يرى مقدمه بأنها تتعلق بشرعية المصرف المركزي برمته.

وأكد المحامي “السنوسي” في دعواه بأن قانون المصارف لسنة 2005م ينص على أن قرار طباعة طبعات جديدة من العملة، يجب أن يصدر بإجماع مجلس إدارة المصرف المركزي لا عن المحافظ منفرداً .