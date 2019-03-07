بعد إغلاق الحدود الليبية التشادية .. الجيش الجزائري يضيّق الخناق على الإرهابيين 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن تدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي على 9 قنابل تقليدية الصنع بالإضافة إلى كمية من المواد المتفجرة، وأدوات تفجير مختلفة بولاية سكيكدة (شمال)، فيما تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، إثر عمليتين منفصلتين بكل من سطيف (شمال) ووهران (شمال غرب).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه “في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش أمس إثر عملية بحث وتمشيط بسكيكدة، مخبأ للإرهابيين يحتوي على 9 قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى كمية من المواد المتفجرة وأدوات تفجير مختلفة.

فيما أوقفت مفارز أخرى، عنصري دعم للجماعات الإرهابية، إثر عمليتين منفصلتين بكل من سطيف ووهران”.

وتمكنت قوات الجيش الجزائري من إيقاف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليتين منفصلتين، بكل من منطقتي المسيلة، ووهران .

وكان قائد غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة اللواء ركن “عبد السلام الحاسي” قد بث أن القائد العام المشير “خليفة حفتر” بصدد إعلان تحرير، منطقة الجنوب بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح اللواء الحاسي، أنّ قوّات الجيش، باتت تسيطر على كامل المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي سيصدر من مقرّ القيادة في منطقة الرّجمة ، قائلاً:”لدينا ترتيبات تستغرق أياماً بعدها سيتم إعلان تحرير الجنوب”.

وأضاف اللواء الحاسي:”وصلت قواتنا إلى غات والعوينات، وتمت مداهمة بعض الإرهابيين من تنظيم القاعدة، في منطقة العوينات، والجيش وصل إلى المنافذ الحدودية، والكل متعاون مع القوات المسلحة التي تقوم الآن، بدوريات على الحدود؛ لمكافحة الإرهاب من داخل حدود ليبيا وعلاقتنا جيدة مع كل جيراننا في الجنوب، وهم يقفون على حدودهم؛ لمنع أي عمليات تسلل.

ولفت إلى أن قوات الجيش منذ اليوم الأول لدخولها مدينة سبها كبرى مدن الجنوب، تقوم بتسليم مسؤولية الأمن إلى السلطات المحلية، الأمر الذي تم في كل المدن التي دخلتها قوات الجيش العسكرية.

ومن جهته، أعلن وزير الدّاخلية التشادي “محمد أبالي صلاح” عن إغلاق الحدود مع دولة ليبيا، واصفًا كل المتواجدين في منطقة “كوري بوغودي” الغنيّة بالذهب، بأنهم إرهابيين .

يأتي إغلاق الحدود، بعد كمينٍ قربَ منجمِ “7” الذي تعرّضت له قوّة من جبهة المعارضة التّشادية “UFDD” على يدّ قوة أخرى، تابعة لحركة تحرير السّودان “SLA” التي تعمل كقوة ارتزاق لصالح “إدريس ديبي” .

وأعلنت تشاد الأحد الماضي رسميًا، عقب هذه الأحداث إغلاق الحدود مع ليبيا، بعد شهر من دخول رتل من المتمردين، إلى أراضيها من الجنوب الليبي.