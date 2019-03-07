الكتيبة “210” تكرّم مدير إدارة البحث الجنائي لمؤازرة الجيش في محاور القتال

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

زار وفدٌ من الكتيبة 210 مشاة آلية التابعة للقيادة العامة مقر، إدارة البحث الجنائي بمدينة بنغازي .

وكرمت الكتيبة مدير إدارة البحث الجنائي عقيد “صلاح هويدي” خلال الزيارة أمس الأربعاء على ما قدّمه عناصر الإدارة من خلال محاربة الإرهاب، في مدينة بنغازي ودرنة، ووقوفها خلف القوات المسلحة في محاور القتال .

وأشادت الكتيبة بعمل الإدارة العامة، للبحث الجنائي ضباطا وضباط صف وأفراد؛ نظراً لتفانيهم في العمل وانضباطهم ومؤازرة الجيش .

وعادت الإدارة العامة بكافة عناصرها وآليتها، إلى مقرها في مدينة بنغازي بعد الانتهاء من مهمتها بتأمين مدينة درنة إبان تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية ،على أيدي الجيش.

يشار إلى أن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار “إبراهيم بوشناف” كرم في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، مدير إدارة البحث الجنائي عقيد “صلاح هويدي” ورؤساء الأقسام والوحدات بالإدارة وكافة المنتسبين، على نجاحهم في المهمة، وذلك خلال مراسم الاستقبال التي جرت لهم بمعهد تدريب شرطة بنغازي.