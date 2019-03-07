اختتام بطولة بنغازي التصنيفية لكرة المضرب

أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت الثلاثاء بطولة بنغازي التصنيفية لكرة المضرب والتي احتضنتها ملاعب التنس بالمدينة الرياضية بنغازي تحت إشراف الاتحاد الفرعي للعبة في المدينة .

وحقق بطولة تحت 10 سنوات اللاعب عاصم الموهوب فيما حل شقيقه عابد الموهوب في الترتيب الثاني وفي فئة تحت 12 عام تحصل محمد عبد الجليل على المركز الأول وحل عبد الرحمن بن اعتيقة ثانياً وتوج عبد الله الموهوب بالمركز الأول في فئة تحت 14 عام وجاء عبد الله الهوني ثانياً.

واختتمت البطولة بنهائي تحت 18 عام التي توج ببطولتها محمد الرقيق بعد الفوز على محمد العبيدي الذي حل ثانياً .

ونظم الاتحاد الفرعي لكرة المضرب بنغازي احتفالية عقب ختام البطولة توج من خلالها الفائزين .