قيادة الجيش تجهّز قوّات للالتحاق بقوة عسكرية متّجهة إلى غرب البلاد

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كشف مسؤول المركز الإعلامي باللواء 73 مشاة التابعة للقوات المسلحة “المنذر الخرطوش”، اليوم الخميس، أن القيادة العامة تقوم بتجهيز قوة عسكرية كبيرة للقيام بمهمة جديدة بعد الانتهاء من تطهير الجنوب الليبي بالكامل.

وقال “الخرطوش” إن القيادة العامة تجهز قوة من اللواء 106 مجحفل قوامها 500 عربة عسكرية ثقيلة وخفيفة، من مدينة بنغازي؛ استعدادا لتنفيذ المهام المكلفة بها من قبل القائد العام المشير “خليفة حفتر”.

وأضاف أن “قوة من الكتيبة 165 مشاة التابعة للواء 73 مشاة بجاهزية كاملة تتحرك بأمر اللواء علي القطعاني آمر اللواء 73 مشاة، للالتحاق بقوات الجيش الليبي المتحركة باتجاه الجنوب الغربي والغرب الليبي”.

وكانت مصادر عسكرية قالت، إن هناك تحركات للجيش، من أجل تأمين، طرابلس.

واقتربت القيادة العامة من عملية تطهير الجنوب، التي أطلقها القائد العام للجيش من إنجاز مهامها بطرد زمر العصابات الإجرامية الوافدة، وشراذم الإرهابيين من بلادنا والقضاء عليهم.