الليبية للحديد والصلب ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، رفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%، نتيجة فرض الرسوم بقيمة النقد الأجنبي والتي بلغت ‎%‎183.

وأوضحت الشركة، أن فرض تلك الرسوم هو ما أدى إلى رفع تكاليف الإنتاج؛ ولذلك تم اللجوء مضطرة إلى رفع أسعارها.

وفندت الشركة، ما وصفته بـ” الشائعات”، التي تتداولها بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تروج أخبارًا قالت بأنها “كاذبة” مفادها أن الشركة ستخفض أسعار منتج حديد التسليح اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأكدت الشركة بحسب بيانها – حرصها على الضغط في تكاليف الإنتاج، وعلى استمرار زيادة منتجاتها أسعارا وجودة .

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