البعثة الأممية للدعم في ليبيا تكشف عن عدد الضحايا المدنيين خلال 2018

البعثة الأممية للدعم في ليبيا تكشف عن عدد الضحايا المدنيين خلال 2018

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رصد حالات وقوع خسائر في صفوف المدنيين خلال العام 2018، بلغ عددها 34 ضحية.

وأوضحت البعثة، أن الضحايا شملت 13 حالة وفاة منهم 11 رجلاً، وامرأة ، وطفل واحد، مشيرًا إلى إصابة 21 حالة بجروح، منهم 16 رجلاً، وامرأة ، وثلاثة صبية”– وذلك خلال الأعمال العدائية في أنحاء مختلفة من ليبيا .

وبحسب ما أوردته البعثة في تقريرها، فإن معظم الإصابات في صفوف المدنيين تعزى إلى إطلاق الأعيرة النارية، حيث قتل 11 شخصاً وأُصيب 17 آخرين بجروح، تليها العبوات الناسفة والتي أدت إلى مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح.

كما أفادت التقارير بوقوع خسائر في بلدة تازربو، أسفرت عن مقتل ثمان أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح”، مضيفةً أن في طرابلس قُتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح”، وفي سبها “إصابة شخصين بجروح”، وفي بنغازي “مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح”