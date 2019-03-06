صنع الله والسفير الإيطالي يبحثان تعزيز التعاون التجاري الجديدة في قطاع النفط رحب الطرفان بإخراج المجموعة المسلحة التي كانت وراء إغلاق حقل الشرارة

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بالسفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، في مقر المؤسسة بطرابلس.

وبحث الطرفين خلال اللقاء أمس الثلاثاء بمقر المؤسسة الطونية في طرابلس سبل التعاون المشترك والفرص التجارية الجديدة في قطاع النفط .

وتطرّق الطرفان إلى سبل تعزيز الاستثمار في ليبيا، إضافة إلى الترتيبات الجارية للتعاون المحتمل بين الشركات الإيطالية والشركات الليبية في المستقبل.

وناقش صنع الله، وبوتشينو التوقعات الإيجابية للإنتاج في ليبيا، مسلّطان الضوء على أهمية الحفاظ على حيادية المؤسسة و توفير بيئة عمل آمنة.

وتناول اللقاء الوضع الأمني في حقل الشرارة النفطي، حيث رحب الطرفان بإخراج المجموعة المسلحة التي كانت وراء إغلاقه، ممّا مهّد الطريق الى عودة عاملي المؤسسة إلى عملهم في أمان، واستئناف عمليات الإنتاج في صورة تدريجية.

ومن جهته، أكد صنع الله على تركيز المؤسسة على رفع مستويات الإنتاج بما يعود بالنفع على كافّة الشعب الليبي، مشدّدا على رغبة المؤسسة في التعاون مع الشركاء الذين من شأنهم أن يساهموا في جلب الاستثمارات وتوفير أفضل الحلول التقنية لمشاريع المؤسسة، ممّا سيساعدها على زيادة الإنتاج وبالتالي تطوير قطاع النفط للأجيال القادمة.