بعد إطلاق حملة لإعمارها .. مجموعة “حسني بي” تتبرع بـ “8” مليون لبناء مبنى للدراسات العليا بجامعة بنغازي الكلية ستكون حاضنة للدراسات العليا والابتكار من خلال برامج ومشروعات بحثية تمنح بموجبها شهادات عليا كالماجستير والدكتوراة، وما بعدهما

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقيم اليومين الماضيين مراسم في جامعة بنغازي توقيع عقد إنشاء مقر كلية الدراسات العليا داخل الحرم الجامعي في منطقة قاريونس .

وتم توقيع العقد بين الجامعة، ومجموعة “حسني بيّ” الجهة المتبرعة، وشركة برقة – الجهة المنفذة، وبرعاية الجمعية الليبية لدعم جامعة بنغازي .

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية لدعم جامعة بنغازي “فاخر بوفرنة” إن مجموعة “حسني بي” قدمت منحة قدرها 8 مليون دينار لبناء مبنى للدراسات العليا، في خطوة غير مسبوقة في العمل الخيري والتطوعي .

وأكد بوفرنة أن الشركة المنفذة باشرت في أعمال البناء فعليًا، منوهًا إلى أنه يتمني أن تكون هذه البادرة دافعا لغيرهم من أهل الخير للمساهمة في بناء الجامعة التي لها الفضل على أغلب الليبيين .

وأضاف :”ننتظر ونتوقع المزيد من رجال الأعمال، كما نتوقع من المسؤولين في وزارة المالية وديوان المحاسبة اتمام اجراءات مشروعات هامة للجامعة تشمل بناء خمسة مبان دراسية، وهذه المباني سوف تحل الكثير من المختنقات الحالية .

ومن جهته، أفاد عضو هيئة التدريس في جامعة بنغازي الدكتور فرج نجم أن “الكلية ستكون حاضنة للدراسات العليا والابتكار من خلال برامج ومشروعات بحثية تمنح بموجبها شهادات عليا كالماجستير والدكتوراة، وما بعدهما، ما يجعلها إضافة نوعية لهذا الصرح العملاق المتمثل في أم الجامعات الليبية ” .

يشار إلى أن الجمعية الليبية لدعم جامعة بنغازي، أطلقت حملة لدعم الجامعة تحت شعار “جامعتنا تجمعنا”، خلال ملتقى نظمته في مدرج كلية العلوم داخل المدينة الجامعية في العام 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية لدعم جامعة بنغازي الدكتور فاخر بوفرنة في كلمة ألقاها خلال الملتقى، إن نقطة البداية في إعادة إعمار جامعة بنغازي بدأت فعليا منذ تحرير بنغازي من الإرهاب، منوها إلى أنه لولا تضحيات قوات الجيش الليبي ما كنا استطعنا أن نتحدث عن إعادة اعمار هذا الصرح .

يشار إلى أن الجمعية الليبية لدعم جامعة بنغازي قامت بتمويل اعمال صيانة القاعة الكبرى في كلية طب الاسنان، وصيانة عدد 2 مدرجات معدنية في كلية العلوم، كما قامت الجمعية بتمويل اعمال تحوير احد الهناجر في كلية الهندسة الى قاعات دراسية.