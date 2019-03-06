استنادا لمشاورات مصر .. دول جوار ليبيا تتطلع لاتفاق توحيد الجيش الليبى

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد البيان الختامى الصادر عن الاجتماع الثلاثى لدول جوار ليبيا، أمس الثلاثاء، تطلع وزراء خارجية “مصر وتونس والجزائر” لإنجاز توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية الليبية استنادًا إلى مشاورات القاهرة.

وعبر وزراء خارجية مصر، وتونس، والجزائر، فى البيان الختامى المشترك عن قلقهم إزاء حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا، مؤكدين على أهمية الالتزام بتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس التى تبذلها البعثة الأممية وأقرها رئيس حكومة الوفاق، مرحبين بتعزيز دور العناصر النظامية فى تأمين طرابلس وباقى ربوع ليبيا.

وشدد الوزراء الثلاثة على أهمية مواصلة التعاون السياسى والتنسيق الأمنى فى إطار جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله، مؤكدين على دعمهم لكل الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعصابات الهجرة غير الشرعية.