سلامة يبحث مع “السويحلي” و”بلدي مصراته “ تحضيرات الملتقى الوطني الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي "المؤتمر الجامع"

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، اليوم الأربعاء، في طرابلس الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي.

وقالت البعثة الأممية – في حسابها الرسمي على الفيسبوك – إن اللقاء بحث التطورات السياسية في البلاد والتحضيرات الحثيثة للملتقى الوطني .

وأكد الطرفان، على ضرورة انعقاد الملتقى في أقرب فرصة ممكنة .

ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديداً يراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019 .

وفي ذات السياق، التقى سلامة، عقب لقائه السويحلي،في طرابلس مع وفد من المجلس البلدي والفعاليات المنتخبة في مصراتة .

وناقش اللقاء التطورات السياسية الأخيرة في البلاد وتحضيرات الملتقى الوطني .

وكان المبعوث الأممي غسان، سلامة، عبَّـرعن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي “المؤتمر الجامع” بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، ما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.