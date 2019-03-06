الهلال بطل بنغازي لكرة القدم داخل الصالات

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج فريق الهلال ببطولة بنغازي لكرة القدم داخل الصالات اليوم الأربعاء عقب تفوقه على النصر بركلات الترجيح بهدفين مقابل هدف، وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل لهدفين في مباراة احتضنتها صالة نادي النجمة .

وشهدت المباراة التي حضرها جمهور غفير إثارة كبيرة، حيث تقدم النصر بهدفين ومن ثم عاد الهلال وعدل النتيجة .

وقال نائب رئيس لجنة كرة القدم الخماسية عبد الله بكار إن هذه المسابقة تعتبر مرحلة أولي وتقام على مستوي الاتحادات الفرعية

وأضاف – لأخبار ليبيا 24 – المرحلة الثانية من البطولة ستكون على مستوى المناطق المتقاربة ومن ثم تكون مرحلة ثالثة على مستوى ليبيا .

وأشار بكار إلى أن مسابقة بنغازي شاركت فيها 16 فريق ترشحت منها 5 فرق للتصفيات على المناطق المتقاربة.

يشار إلى أن الفرق المترشحة عن بنغازي هي الهلال والنصر والأهلي والهدف .