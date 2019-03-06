السجن 15 عامًا للمتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في لندن هذه الاعتقالات وسط حالة التأهب القصوى التي تسيطر على بريطانيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدرت محكمة بريطانية اليوم الأربعاء حكما بسجن لويس لودلو الشهير باسم “النسر” لمدة 15 عاما لاتهامه بالتخطيط لعدد من العمليات الإرهابية في شارع أكسفورد بلندن.

وبايع لويس لودلو ، البالغ من العمر 27 عاماً ، تنظيم داعش، وكان يستعد لتنفيذ عملية إرهابية باستخدام سيارة “فان” عبر منطقة التسوق في لندن أو متحف مدام توسو.

وذكرت التحقيقات أن لودلو عامل البريد الملكي السابق، الذي أطلق على نفسه اسم “النسر” و “الشبح” ، بحث عن أهداف محتملة حول العاصمة لندن، واشترى هاتفًا تحت اسم مزيف وكتب خطته الهجومية ، والتي تم العثور عليها لاحقًا في صندوق، وحدد “أكسفورد ستريت” مكانًا “مثاليًا”، حيث كتب: “من المتوقع أن يكون قرابة 100 شخص ضحايا للهجوم”.

وتأتي هذه الاعتقالات وسط حالة التأهب القصوى التي تسيطر على بريطانيا بسبب التهديد الذي قد يشكله الجماعات الإرهابية العائدين من سوريا على المملكة المتحدة.

وفي سياق متصل، قالت الشرطة البريطانية إن الجسم الذي عثر عليه قرب أحد مداخل البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء لا يمثل خطرا بعد إعلانها في وقت سابق أن ضباطا متخصصين يتعاملون مع جسم مريب عثر عليه عند البرلمان في يوم واجهت فيه قوات الأمن البريطانية عدة تعهديدات محتملة في إنكلترا واسكتلندا.

وأعلنت الشرطة الاسكتلندية أنها نفذت تفجيرًا محكومًا لطرد ملغوم أُرسل إلى جامعة غلاسكو وإنها تتواصل مع ضباط في لندن حيث أُرسلت طرود مشابهة إلى مطارين ومحطة قطار رئيسة.

وقال مساعد قائد شرطة المنطقة ستيف جونسون “لم يتم فتح الطرد ولم يُصب أحد.. جرى إبلاغ خدمات الطوارئ وإخلاء عدد من المباني في المنطقة كإجراء احترازي، وتم تنفيذ تفجير محكوم للطرد بعد ظهر اليوم”.

الشرطة البريطانية كانت أخلت ظهر اليوم مبانٍ في جامعة إسكس وجامعة غلاسكو عقب تلقيها بلاغات عن وجود عبوات مثيرة للريبة بعد يوم من إرسال طرود ملغومة إلى مطارين وأكثر محطات القطارات ازدحاما في لندن.

وقالت الشرطة إنها طوقت جامعة إسكس شرق البلاد وأخلت بعض المباني بعد أن تلقت اتصالا يفيد بوجود طرد مريب. واستدعت فريق إبطال المفرقعات، كما أغلقت عدة مبان وألغت المحاضرات في جامعة غلاسكو باسكتلندا بعد العثور على طرد مريب في حجرة البريد.