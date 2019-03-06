بالفيديو .. القوات المسلحة تزيل بوابة الـ 17 والـ18 بمنطقة المثلث جنوب ليبيا بعد ورود العديد من الشكاوي حول هاتين البوابتين اللتين كانتا قائمتين قبل وصول القوات المسلحة للمنطقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بثت شعبة الإعلام الحربي مقطعا مصورا يظهر قيام القوات المسلحة بإزالة بوابة الـ 17 والـ18 بمنطقة المثلث في الجنوب الغربي لليبيا.

وأظهر المقطع المصور النيران وهي تلتهم البوابتين اللتان كانتا محل شوى ومثار استياء من المواطنين.

وأصدرت غرفة عمليات الكرامة تعليماتها بإلغاء بوابتي الـ 17 وبوابة الـ 18 اللتين تقعا في المثلث بين مناطق الجنوب الغربي وهى أوبارى وغات والعوينات بوادى الحياة، والجنوب أي مناطق مرزق وغدوه وأم الأرانب وغيرها من القرى الصغيرة، بعد ورود العديد من الشكاوي حول هاتين البوابتين اللتين كانتا قائمتين قبل وصول القوات المسلحة للمنطقة ضمن عمليات تطهير الجنوب .