خارجية الفلبين ترحب بقرار الإفراج عن البحارة الفلينيين في ليبيا أعادت الحكومة الفلبينية حوالي 10.000 من العمال الفلبينيين إلى موطنهم بعد عام 2011 وحوالي 4.000 آخرين في عام 2014

أخبار ليبيا 24 – خاص

رحب وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو جونيو، بقرار المحكمة العليا في ليبيا بالإفراج عن البحارة الفلبينيين الـسبعة، الموقوفين في ليبيا بعد اتهامهم بمحاولة تهريب الوقود من ليبيا منذ عامين.

وأضافت الخارجية الفلبينية، ” إن القائم بأعمالهم في طرابلس، “ماردوميل سيلو”، تلقى نسخة من قرار المحكمة العليا، القاضي بالإفراج عن البحارة”.

وأوضحت الخارجية الفلبينية، ” أنه يتم التنسيق مع السلطات الليبية بشأن إعادة البحارة إلى بلادهم”.

وكانت وزارة الخارجية بالفلبين أعلنت رفض طلب ليبيا رفع الحظر عن استجلاب عمال فلبينيين إلى ليبيا وأرجعت ذلك إلى مخاوف أمنية واقتصادية.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، في يونيو من العام الماضي السلطات الليبية بالعمل للإفراج عن ثلاثة من مواطنيها الذين اختطفتهم مجموعة مسلحة، من موقع لجهاز النهر الصناعي.

وأوضح القائم بأعمال السفارة الفلبينية في ليبيا “ماردميل ميليكور”، أن مسلحين مجهولين دخلوا موقع للبناء يقع على بعد 500 كيلومتر من طرابلس، واختطفوا خمسة أجانب، منهم ثلاثة مواطنين فلبينيين، وأربعة ليبيين، قبل أن يفرجوا عن أحد العمال الأجانب وجميع الليبيين، ويُبقوا على المواطنين الثلاثة بحوزتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه في ظل الوضع الحالي ومن أجل سلامة جميع الأطراف فإن نشر عمال جدد في ليبيا مازال غير ممكن، مشيرة الى أن العمال الفلبينيين في ليبيا يواجهون مشكلتين واضحتين هما السلامة والأمن وقدرتهم على إعادة أرباحهم إلى الفلبين.

وأعادت الحكومة الفلبينية حوالي 10.000 من العمال الفلبينيين إلى موطنهم بعد عام 2011 وحوالي 4.000 آخرين في عام 2014.