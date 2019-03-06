“السراج” يكشف على كامل بنود اتفاق لقائه مع “حفتر” في أبوظبي لا بديل عن خيار الحوار والتفاوض والمصالحة ورأب الصدع بين جميع الليبيين على اختلاف توجههم

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أن لقاء “أبو ظبي”، جاء في إطار التشاور مع جميع الأطراف على الساحة الليبية من أجل حقن الدماء والوصول إلى صيغة تجنب البلاد الصراع والتصعيد العسكري، وهناك إمكانية البناء على هذا اللقاء.

وقال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي، “محمد السلاك” – خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء – إن الاجتماع تضمن تقليص المرحلة الانتقالية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية هذا العام، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم لإجرائها ودعم جهود المبعوث الأممي في هذا الشأن.

ونقل “السلاك” تأكيد رئيس المجلس الرئاسي على عدد من الثوابت التي لا حياد عنها، وعلى رأسها أن لا تنازل عن مدنية الدولة، وأن لا حلَ عسكريًا للأزمة وعلى التداول السلمي للسلطة، وعدم السماح لأي محاولات لخلق فتن من شأنها إدخال المدن الليبية في حرب أهلية.

وأضاف أن السراج يشدد أنه لا بديل عن خيار الحوار والتفاوض والمصالحة ورأب الصدع بين جميع الليبيين على اختلاف توجههم من أجل إحلال السلام وإرساء الاستقرار، مشيرا أن البديل لن يكون إلا حربًا مدمرة تأتي على الأخضر واليابس لن يربح فيها أحد ولا خاسر فيها إلا الوطن وأهله ومقدراته، مؤكدا أن ليبيا تسع الجميع، وستبنى بسواعد أبنائها لا أشلائهم.

وبخصوص حقل الشرارة، نقل “السلاك”، تأكيد رئيس المجلس الرئاسي على التعاون المثمر مع المؤسسة الوطنية للنفط لإيجاد الحلول الممكنة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على وضع ترتيبات أمنية تحت إشراف المؤسسة، وإخراج كل المدنيين من الحقل، الذي تم رفع القوة القاهرة عنه قبل يومين.