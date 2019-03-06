لاختراق طائرات دون طيار مجاله .. إيقاف حركة الملاحة في مطار معيتيقة حفاظاً على السلامة الجوية من اختراقات طائرات بدون طيار مجهولة الهوية للأجواء وقريبة من محيط المطار

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، اليوم الأربعاء، توقف حركة الملاحة الجوية، موضحة أن ذلك جاء على خلفية اختراق طائرات دون طيار مجاله، ما يهدد سلامة الأجواء الليبية، وينذر بكارثة.

وقالت إدارة المطار، في بيان اليوم الأربعاء، إنه “بناء على تعليمات من مصلحة الطيران المدني بتوقف الملاحة الجوية، صباح اليوم، عن مطار معيتيقة الدولي ولليوم الثاني على التوالي، بشكل مؤقت، حفاظاً على السلامة الجوية من اختراقات طائرات بدون طيار مجهولة الهوية للأجواء وقريبة من محيط المطار، قد يسبب في كارثة”.

يشار إلى أن نشطاء وإعلاميين ليبيون قد أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة باسم “تأمين العاصمة”.

وكانت مصادر ليبية أكدت لوكالة “سبوتنيك”، في وقت سابق، أن هناك تحركات للجيش التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة شرقي البلاد، من أجل تأمين طرابلس.