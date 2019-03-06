“الهجرة واللّجوء” على أجندة الاجتماع الإقليمي للشّبكة العربيّة لحقوق المهاجرين 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

اختتمت الشّبكة العربية لحقوق المهاجرين، اجتماعها الإقليمي السّابع بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، والّذي استمر لمدة ثلاث أيام، بمشاركة ثمانية عشر عضوا من ( ليبيا، ومصر، والأردن، والإمارات ، ولبنان، والبحرين).

وناقش الأعضاء، حسب بيان صادر عن الشّبكة، عددًا من القضايا، ذات الصلة بقضايا العمالة الوافدة، وقضايا الهجرة، واللجوء والتي تمثلت في مناقشة الميثاق العالمي للهجرة والتنمية وموقف الشبكة منه، وتأثيره على قضايا الهجرة في المنطقة العربية.

وبحث الأعضاء أفضل الممارسات والآليات، التي تطبق تجاه العمالة الوافدة وكيفية الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب المطبقة في الدول العربية؛ لتسليط الضوء عليها كمحاولة للاستفادة منها في سياسات الدول العربية الأخرى.

كما ركز الأعضاء على تأثير قضايا الهجرة واللجوء على سوق العمل في المنطقة، ووسائل تعامل الحكومات مع هذه الأزمة، في ظل تزايد الأعداد وتفاقم إشكالية سبل الإعاشة للمهاجرين واللاجئين وسياسات التعامل معها.

من جهة أخرى، ركز المشاركون على قضايا الاندماج المطروحة، في الوقت الراهن، وسبل التعامل الإيجابي والبحث عن طرق تساهم في تخفيف الأعباء المتزايدة، على العمال المهاجرين.

وخلصت الشبكة في نهاية اجتماعاتها، إلى تشكيل لجنة خماسية لمتابعة المخرجات الصادرة عن اللقاء، وتحديد النقاط ذات الأولوية لعمل الشبكة، والمقرر عملها لمدة عام بهدف تيسير عمل الشبكة وتفعيل دورها على المستوى الإقليمي والدولي، والتنسيق ما بين الأعضاء والإدارة التنفيذية للشبكة.