صحة المؤقّتة توجه باتخاذ الإجراءات ضد المخالفين من العناصر الطبية

صحة المؤقّتة توجه باتخاذ الإجراءات ضد المخالفين من العناصر الطبية

أخبار ليبيا24ــ خاصّ

أصدر وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة “سعد عقوب” تعليماته بإحالة أسماء عدد من العناصر الطبية، الذين ثبت تواجدهم بالقطاع الخاص أثناء فترات الدوام الرسمي إلى جهات عملهم الأصلية بالمستشفيات.

وأكد “عقوب” في تعليماته المباشرة التي أحالها إلى إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة على اتخاذ ضد المخالفين كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المنظمة لسير العمل.

وشدد وزير الصحة على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري في القطاع الصحي، واتباع النظم الإدارية مطالبا مديري المستشفيات، إفادة الوزارة بالإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها حيالهم.

ونبه “عقوب” على ضرورة إعداد تقارير دورية عن سير العمل؛ بهدف تقييم الموقف العام، مؤكداً في الوقت ذاته على دعمه للقطاع الصحي الليبي ككل.