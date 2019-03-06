تعرّف على طاقم التّحكيم المكلف بإدارة ليبيا وجنوب أفريقيا

تعرّف على طاقم التّحكيم المكلف بإدارة ليبيا وجنوب أفريقيا

أخبار ليبيا24- خاصّ

كلّف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الطاقم المغربي، لإدارة مواجهة المنتخب الليبي لكرة القدم المرتقبة أمام جنوب أفريقيا، في تصفيات أمّم أفريقيا المؤهلة لمصر 2019م.

ويقود اللقاء حكم وسط المغربي “نور الدين الجعفري” ومساعد أول “هشام آيت عبدو” و مساعد ثاني “يوسف مبروك” فيما تم تكليف “عادل زوراق” كحكم رابع، والجزائري “عمار بهلول” مراقبا للمباراة، فيما سيكون المراقب الأمني للمباراة المصري “مازن مرزوق”.

يشار إلى أن المباراة، ستقام على ملعب الطيب المهيري بتونس في 24 مارس الجاري.