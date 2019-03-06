منخفضًا عن الشّهر الماضي…المؤسسة الوطنية للنفط تنشر إيرادات شهر يناير الإنتاج مقارنة بالشهر الماضي انخفض بنسبة 30 في المئة نقريبًا، بمايعادل 680 مليون دولار أمريكي

أخبار ليبيا24ــ خاصّ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إيرادات شهر يناير من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، بالإضافة إلى عائدات الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، أن الإنتاج مقارنة بالشهر الماضي انخفض بنسبة 30 في المئة نقريبًا، بمايعادل 680 مليون دولار أمريكي.

وأشارت المؤسسة الوطنية، إلى أنها نجحت عام 2018م، في تحقيق أعلى الإيرادات النفطية منذ خمس سنوات، إلا أنها قد واجهت ظروفا صعبة في نهاية العام، تمثلت في تعقد الأوضاع الأمنية في الجنوب، إضافة لإغلاق أكبر حقل نفطي في ليبيا (الشرارة)، لمدّة تقارب ثلاثة أشهر حتى يوم 4 مارس 2019م، من قبل الجماعة المسلحة،وله أثر كبير على عائدات النفط.

وعلّق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، “مصطفى صنع الله”، قائلا: “ستمثل حماية العاملين دوما الأولوية بالنسبة للمؤسسة، وفي الوقت نفسه، لم نوفر أي جهد لإيجاد حل لاستئناف عمليات الانتاج في حقل الشرارة النفطي”.

وأضاف صنع الله :”بعد رفع حالة القوة القاهرة، نأمل أن تتفهم مختلف الأطراف، أهمية السماح للمؤسسة الوطنية للنفط، بمزاولة عمليات الإنتاج دون أي عوائق، إضافة إلى ضرورة إبقائها بعيدة عن كلّ المساومات السياسية والعسكرية”.

وتابع رئيس مجلس الإدارة :”نحن لن نسمح مجدّدا للجماعات المسلحة، باستخدام نفس الأساليب للحيلولة دون تحقيق الانتعاش الوطني والاقتصادي، وستواصل المؤسسة الوطنية للنفط، بذل قصارى جهدها لإيجاد فرص إنتاج جديدة للنفط والغاز على مدار العام”.