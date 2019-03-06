رئيس تسييري طبرق: سأقود حملة أمنية مكثّفة لتطهير المدينة من السّلبيات تشكيل فريق أمني من الدعم المركزي، والنجدة والشرطة العسكرية والحرس البلدي لمحاربة الظواهر السلبية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن رئيس المجلس التسييري، لبلدية طبرق “فرج بوالخطابية” أنه سيقود حملة أمنية مكثفة الأسبوع المقبل؛ لتطهير مدينة طبرق من الظّواهر السّلبية والهدامة .

وأكد “بوالخطابية” في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنه كون فريق أمني من الدعم المركزي، والنجدة والشرطة العسكرية والحرس البلدي لمحاربة الظواهر السلبية.

وقال رئيس المجلس التسييري :”الفريق سوف يمر على المخابز والمحلات والمجازر لمتابعة سير العمل داخل المخابز، بخصوص الشّهادات الصحية والنظافة والوزن والملابس، وسوف أقوم بالإغلاق الفوري للمخابز المخالفة”.

وتابع حديثه :”أما المجازر سوف ننبه على اللحوم بضرورة مرورها على الأطباء البيطريين وعلى نظافة المحلات، وكذلك الشهادات الصحية والملابس البيضاء الخاصة بالجزارين، وعدم تعليق اللحوم أمام المجازر وتعرضها للأدخنة والغبار”.

ولفت إلى أن المحلات التجارية، سوف يتم تنظيف الساحات والميادين من الخيم العشوائية المستخدمة في بيع الخضروات، والتأكد من الرخص التجارية.

وأكد “بوالخطابية” قائلًا :”لن نتهاون مع المخالفين وسوف نقوم بإغلاق المحلات المخالفة حتى المقاهي، ستكون لنا جولة عليها لأن هذا له علاقة مباشرة بصحة المواطن”.

وأفاد أن قسم المرور سيبدأ في ممارسة عمله في شوارع المدينة، بعد فتح عدد من الشوارع وتغيير مسارات شوارع أخرى.

وأضاف :”ستكون لنا جولة في بعض الأماكن التي تتوفر لنا عنها معلومات أمنية، وتعمل في أنشطة مخلة بالآداب العامة، ولن نعلن عنها وستكون مفاجأة للجميع.

وختم حديثه :”أسبوع كامل سيكون لتطهير مدينة طبرق، من هذه الظواهر السلبية والهدامة وسيشعر المواطن، بالتحسن بعد هذه الجولة والمخالف يتحمل مسؤولية ذلك”.