قزيط يتحدث عن زيارته لبنغازي ويؤكد إحالته للتحقيق مرتين في عهد السويحلي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدّولة “أبو القاسم قزيط”، إن نجل القائد العام للقوات المسلحة بلقاسم حفتر نسق لزيارتي إلى مدينة بنغازي خلال الفترة الماضية، وحظيت بترحيب واسع من الشارع هناك.

وأكد قزيط خلال لقائه مع “أخبار ليبيا 24” – أن الزيارة أثارت انتقادات أعضاء مجلس الدولة عن مدينة بنغازي، منوهًا إلى إحالته على التحقيق خلال فترة رئاسة المجلس من قبل عبدالرحمن السويحلي، لقيامه بنشطات مشابهة لتلك الزيارة.