الغزوي : يتوعّد بضرب مهربي الوقود والهجرة في الصحراء أينما وجدوا 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

توعّدت منطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة بإمرة اللواء “المبروك الغزوي” باستعمال القوة المفرطة ضد مهربي الوقود في المنطقة الجنوبية .

وتوعد الغزوي – في الإعلان رقم “3” أصدره اليوم الثلاثاء – أنه سيتعامل مع أي شاحنات صهاريج الوقود خارج الطرق الرئيسية بالسلاح الجوي مباشرة .

وأعلنت المنطقة العسكرية سبها، بأنها باشرت في مراقبة الطرق التي يستعملها المهربين لتهريب الوقود والهجرة غير الشرعية، متوعدة بضربها أينما كانت أو وجدت، ابتداء من يوم الخميس القادم الموافق للسابع من مارس الجاري .

وأكدت المنطقة العسكرية سبها، وغرفة عمليات القوات الجوية بإمرة اللواء “محمد منفور” بأنها لن تتحمل أي مسؤولية قانونية بعد هذا البلاغ اعتباراً من يوم الخميس القادم .

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت قرارًا في الخامس عشر من مارس من العام المنصرم، يقضي بتكليف اللــواء “المبروك الغزوي” كـآمـــر وحاكـــم لمنطقة سبها العسكـرية.

وكان اللواء” المبروك الغزوي” قد شغل منصب “آمر منطقة الكفرة العسكرية” لمدة تقارب 3 سنوات ,كما شغل منصب عميد بلدية الكفرة، عقب تكليفه بشكل رسمي من قبل الحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق “عبدالرازق الناظوري”.