مركزي البيضاء عقد اجتماعات “المصرف الليبي الخارجي” دون نصاب تعتبر تدخل سافر قرار الصديق الكبير في تشكيل لجنة إدارة مؤقتة أخذت تعمل بشكل واضح على إعادة الهيكلة دون أساس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مصرف ليبيا المركزي “البيضاء” إن رغبة مصرف ليبيا المركزي طرابلس، من خلال المحافظ المقال “الصديق الكبير”، عقد الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي، «دون اعتبار أن السلطة المخولة بذلك والتي تتمثل في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وفق نصاب قانوني معتمد .

وأوضح المركزي البيضاء – في بيانًا له أمس الإثنين – أن هذه الاجتماعات تؤكد حجم التدخل السافر في شؤون المصرف ومحاولة تغيير إدارته وأهدافه التي يفترض مسؤولية المالك عنها، ممثلاً في مجلس إدارة المصرف المركزي، ما يعد إخلالاً كبيرًا وواسعًا بالصلاحيات القانونية

وأشار البيان أن قرار الصديق الكبير في تشكيل لجنة إدارة مؤقتة أخذت تعمل بشكل واضح على إعادة الهيكلة دون أساس، أو معايير، أو أسباب جوهرية، يعد إخلالا وإهدارًا للسياق التاريخي للمصرف الخارجي وما قدمه خلال سنوات من العطاء والعناء.

وكان الكبير قرر في أغسطس الماضي، إقالة مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي والمدير العام للمصرف وإحالتهما للتحقيق.

وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي _ البيضاء رمزي آغا أن المصرف الليبي الخارجي، هو مؤسسة مملوكة بالكامل لمصرف ليبيا المركزي برأس مال ثلاثة مليار دولار أمريكي، وبإجمالي أصول في نهاية العام 2011 وصلت إلى ستة عشر مليار دولار .

وأشار آغا إلى أن المصرف يملك العديد من المساهمات والمشاركة في العديد من المصارف في مختلف دول العالم، ومن خلال قوة المساهمة فالمصرف يملك أكثر تمثيلا له في عضويات مجالس إدارتها .

ولفت إلى إن من بين أعضاء مجلس الإدارة من يملك أربع عضويات في تلك المصارف، وأن 90‎% من أسماء أولئك الأعضاء من نفس المنطقة الجغرافية .

وسلط أغا الضوء على تلك المساهمات، قائلا:” قد نصل بذلك إلى حجم وتفاصيل المؤامرة التي تحاك حول هذه المساهمات، وهي على النحو التالي : “المصرف العربي عبر القارات باريس نسبة المساهمة 50 %‎، و”مصرف اليوباف باريس نسبة المساهمة 5.57 %”، و”أليوباك كيراسو نسبة المساهمة 12.95%”، و”يوباي روما نسبة المساهمة 67.55‎%”، و”المصرف التجاري العربي البريطاني لندن نسبة المساهمة 87.80%”، و”المصرف العربي الإسباني مدريد نسبة المساهمة 99.86%”، و”شركة السويفت بلجيكا نسبة المساهمة 0.01 %”، و”المصرف العربي التركي أسطنبول نسبة المساهمة 62.37 %”، و”مصرف شمال إفريقيا التجاري بيروت لبنان نسبة المساهمة 99.56 %”، و”شركة دموريكو لبنان نسبة المساهمة 100%”، و”مصرف اليوباف الدولي البحرين نسبة المساهمة 99.5 %”، و”المؤسسة العربية المصرفية البحرين نسبة المساهمة 1.93‎ %”، و”بنك الاستثمار العربي الأردني عمان نسبة المساهمة 12.79%”، و”مصرف الإسكان للتجارة والتمويل عمان نسبة المساهمة 16.07‎%”، و”بنك الاْردن نسبة المساهمة 4.5 %”، و”مصرف اليوباف هونج كونج المحدود نسبة المساهمة 10.8%”، و”المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية ابوظبي نسبة المساهمة 42.28‎ %”، و”برنامج تمويل التجارة العربية ابوظبي نسبة المساهمة 0.47 %” و”المصرف العربي الدولي القاهرة نسبة المساهمة 35.84 %”، و”بنك قناة السويس القاهرة نسبة المساهمة 27.71 %”، و”مصرف الساحل التجاري /مالي نسبة المساهمة 96.64 %”، و”مصرف شنقيط /موريتانيا نسبة المساهمة 71.42 %”، و”مصرف المغرب العربي للاستثمار والتجارة /الجزائر نسبة المساهمة 50 %”، و”مصرف بوركينا التجاري نسبة المساهمة 50 %”، و”المصرف التونسي الليبي نسبة المساهمة 50 %”، و”بنك اليوباف الدولي تونس نسبة المساهمة 100‎%”، و”مصرف شمال افريقيا الدولي تونس نسبة المساهمة 50 %”، والشركة التونسية للبنك تونس نسبة المساهمة 1.802%”، و”الشركة المصرفية عبر افريقيا /توغو نسبة المساهمة 94.07‎%”، و”مصرف زمبابوي التجاري المحدود”، و”الشركة القابضة المحدودة زمبابوي نسبة المساهمة 14.12%”، و”المصرف الاستوائي كمبالا /اوغندة نسبة المساهمة 99.83 %”، و”مصرف شاري التجاري إنجامينا /تشاد نسبة المساهمة 50 %”، و”مصرف النيجر التجاري نسبة المساهمة 92.05 %”، و”الشركة العربية للإجارة المحدودة /السودان نسبة المساهمة 20 %” .