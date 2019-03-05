الحاسي : “حفتر” بصدد إعلان هذا الأمر الهام خلال الأيام المقبلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال قائد غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة اللواء ركن “عبد السلام الحاسي” إن القائد العام للقوات المسلّحة المشير “خليفة حفتر” بصدد إعلان تحرير منطقة الجنوب بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

اللواء الحاسي أبلغ – صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية – بأنّ قوّات الجيش، باتت تسيطر على كامل المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي سيصدر من مقرّ القيادة في منطقة الرّجمة ، قائلاً:”لدينا ترتيبات تستغرق أياماً بعدها سيتم إعلان تحرير الجنوب”.

وأوضح أنّ عملية التّحرير أشرفت على الانتهاء، وأن ترحيبًا تامًا استقبلت به قوات الجيش من السكان المحليين والأهالي،لافتاً إلى أنه لم تحدث معارك كبيرة.

وعدّ اللواء الحاسي أن المزاعم بشأن وجود انتهاكات من قوات الجيش، خلال عملية تحرير الجنوب لا تستحق الردّ أو التّعليق عليها.

ورأى قائد غرفة عمليات الكرامة، خلال حديثه أن الكرة الآن في ملعب المؤسسة الوطنية للنفط بشأن إعادة فتح حقول النفط الموجودة في المنطقة الجنوبية.

وأضاف اللواء الحاسي:”وصلت قواتنا إلى غات والعوينات، وتمت مداهمة بعض الإرهابيين من تنظيم القاعدة في منطقة العوينات، والجيش وصل إلى المنافذ الحدودية، والكل متعاون مع القوات المسلحة التي تقوم بدوريات الآن على الحدود؛ لمكافحة الإرهاب من داخل حدود ليبيا وعلاقتنا جيدة مع كل جيراننا في الجنوب، وهم يقفون على حدودهم؛ لمنع أي عمليات تسلل.

ولفت إلى أن قوات الجيش منذ اليوم الأول لدخولها مدينة سبها كبرى مدن الجنوب، تقوم بتسليم مسؤولية الأمن إلى السلطات المحلية، الأمر الذي تم في كل المدن التي دخلتها قوات الجيش العسكرية.