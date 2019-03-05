النّائب عيسي العريبي : مجلس النّواب اعتمد رسميًا ميزانيّة الدّولة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد عضو مجلس النّواب “عيسى العريبي” أن أعضاء المجلس اعتمدوا في جلسة اليوم الثلاثاء الميزانية بشكل رسمي وجرت إحالتها للحكومة المؤقتة.

وقال “العريبي” إنّ النّواب دخلوا بالأمس، في مشادّات عادية بسبب النقاشات الصعبة التي دارت، موضحا أنّ الأعضاء بحثوا اليوم الثلاثاء، موضوع اعتراض بعض النواب على أداء اليمين القانونية للوزراء، الذين تم منحهم الثّقة في جلسة مجلس النواب السابقة في السادس والعشرين من فبراير الماضي، مشيرا إلى أن الجلسة أجلت؛ وذلك لإعطاء فرصة لمزيد من التشاور.

وأصدر مجلس النواب، أمس الإثنين القرار رقم 3 لسنة 2019م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء الجدد بالحكومة المؤقتة، ونص القرار في مادته الأولى، على أن تمنح الثقة لكل من “عبدالسلام محمد إمريض” نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية، و”عبدالهادي إبراهيم الحويج” وزيراً للخارجية والتعاون الدولي، و”سعد عقوب” وزيراً للصحة، و”عادل عوض حسن” وزيراً للحكم المحلي، و”السنوسي صالح السنوسي” وزيراً للصناعة، و”حسن أحمد حسن بشير” وزيراً للزراعة،و” فتحية علي حامد” وزيراً للشؤون الاجتماعية، على أن يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره في 27 فبراير 2019م ويلغى كل حكم يخالفه.

وكان أحد النواب قد أكد في تصريح سابق لأخبار ليبيا 24، أن جلسة أمس شهدت مشادات كلامية وضرب بين النائب “عزالدين قويرب”، و”حسن مهني” أمام النائب “سعيد سباقة”، لاختلافهم في الآراء على تعيين الوزراء الجدد، واعتراض بعض النواب، على تعين الوزراء الجدد بحكومة الثني، الأمر الذي أدى إلى تعذر أداء اليمين القانوني للوزراء الجدد.