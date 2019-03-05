التنسيق بين أمن بنغازي والقوات الخاصة لضبط الأمن في الشارع العام

التنسيق بين أمن بنغازي والقوات الخاصة لضبط الأمن في الشارع العام تحسن الوضع الأمني بالمدينة والانتشار الأمني الملحوظ وضبط عدد كبير من القضايا الجنائية

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء آمر القوات الخاصة – الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة .

واطلع مدير الأمن، آمر القوات الخاصة على آلية سير الخطة الأمنية داخل بنغازي، وتناول عدد من الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تظافر الجهود بين القوات الخاصة من خلال تعزيز التعاون الأمني المشترك.

وأكد الطرفين على تفعيل إطار التنسيق بين المديرية والقوات الخاصة لضبط الأمن في الشارع العام .

ومن جهته، أثني اللواء بوخمادة على تحسن الوضع الأمني بالمدينة والانتشار الأمني الملحوظ وضبط عدد كبير من القضايا الجنائية خلال هذه الفترة .