بعد 5 أشهر من اعتقاله .. ” حفتر” يصدر قرارًا بالعفو عن اللواء أحمد العريبي

بعد 5 أشهر من اعتقاله .. ” حفتر” يصدر قرارًا بالعفو عن اللواء أحمد العريبي حفتر استقبل "والدة اللواء أحمد العريبي بمكتبه في مقر القيادة العامة بالرجمة" واستجاب لمناشدتها وأصدر قرارا بالعفو عن ابنها والإفراج عنه

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد أحد أشقاء نائب رئيس جهاز المخابرات اللواء أحمد العريبي خبر وصول العريبي إلى المنزل بعد الإفراج عنه مساء اليوم الثلاثاء بعد أكثر من 5 أشهر على اعتقاله.

وكان العريبي قد اقتيد هو وأحد أبنائه من منزلهم مطلع أكتوبر الماضي، من قبل مجموعة مسلحة تستقل حوالي 30 مركبة عسكرية مسلحة مجهولة التبعية، وفق ما صرحت به عائلته حينها .

وكان قد أطلق سراح نجل العريبي في 18 نوفمبر الماضي، من مكان احتجازه في الرجمة، بحسب تصريح لشقيقة العريبي سعاد في نوفمبر الماضي.

وأعلنت القيادة العامة أن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر قرارًا بالعفو عن نائب رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء أحمد العريبي.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن حفتر استقبل “والدة اللواء أحمد العريبي بمكتبه في مقر القيادة العامة بالرجمة” واستجاب لمناشدتها وأصدر قرارا بالعفو عن ابنها والإفراج عنه.

وكان العريبي تولى عام 2017 منصب عميد بلدية بنغازي، قبل أن يتم تكليفه بمنصب نائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية إلا أنه اعتقل في أكتوبر من العام الماضي وتضاربت الأنباء حول الأسباب.