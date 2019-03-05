بعد بيان قبائل الغرب الليبي بشأن “حفتر” .. قبيلتا النوائل وصرمان تتبرآن ونحن مع القوات المسلحة

بعد بيان قبائل الغرب الليبي بشأن “حفتر” .. قبيلتا النوائل وصرمان تتبرآن ونحن مع القوات المسلحة بعض الأشخاص يحضرون الاجتماعات وليس لديهم أي صفة وبدون علم مشايخ القبائل، وخاصة الاجتماع الأخير الذي عقد بمدينة زوارة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر المجلس الأعلى لقبائل ومشايخ النوائل بياناً اليوم الثلاثاء مؤكداً بأن من حضر باسم القبيلة في اجتماع زوارة لايمثل إلا نفسه كونه منتحل للصفة لحضوره بغير تخويل منها .

وأكد المشايخ في بيانهم اليوم الثلاثاء أن بعض الأشخاص يحضرون الاجتماعات وليس لديهم أي صفة وبدون علم مشايخ القبائل، وخاصة الاجتماع الأخير الذي عقد بمدينة زوارة .

وأكد البيان بأنهم لا يعتدون بحضور أي اجتماع داخل البلاد أو خارجها إلا بتكليف رسمي من المجلس الأعلى لقبائل النوائل أو مشايخ القبيلة مجتمعة .

وأكد المجلس الأعلى لقبائل النوائل دعمهم الكامل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجل إقامة الدولة، ونبارك الانتصارات التي تحققت بالجنوب الحبيب.

وكان المجلس الاجتماعي لقبائل صرمان قد أصدر مساء أمس الإثنين بياناً مماثلاً أكد فيه بأن شخص يدعى “زايد الماقوري” انتحل صفة القبيلة وحضر هذا الاجتماع دون علم منها، كما أكد البيان دعم المدينة وأهلها الكامل للقوات المسلحة .