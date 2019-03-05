“بورقعة” يبحث أوضاع منفذ أمساعد والأوضاع الأمنية بالمنطقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء “هاشم بورقعة” اجتماع بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بوالخطابية”، وبحضور العديد من الأجهزة الأمنية والعسكرية لمناقشة الوضع الأمني بالمنطقة من أمساعد شرقاً إلى عين الغزالة غرباً وجنوباً إلى الجغبوب .

وأكد “بورقعة” على ماجاء في الاجتماع السابق، وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بالغرفة الأمنية المشتركة مانفذ من التعليمات التي أصدرها للجهات الأمنية لتطبيقها .

وناقش “بورقعة” الوضع الأمني بمنفذ أمساعد بعد عدد من الزيارات التي قام بها خلال الأسبوع الماضي، مطالبًا بارتداء الزي الرسمي لكل الأجهزة الأمنية بالمنفذ والتعامل الجيد مع المسافرين .

وأكد على جهاز الهجرة غير الشرعية بضبط المهاجرين القادمين عبر المنفذ بالطرق غير الشرعية، وإرجاعهم عبر منفذ أمساعد البري .

وشدد بورقعة على ضرورة حصر الأجانب بمدينة طبرق وضواحيها، وإعداد بطاقة حصر للأجانب القادمين بطرق شرعية ولديهم إقامات .

وطالب آمر منطقة طبرق العسكرية من جهاز الحرس البلدي مصادرة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية فور ضبطها .