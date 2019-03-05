قزيط يعتبر ما حدث في أبوظبي تنافس محموم على السّلطة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

علّق عضو المجلس الأعلى للدّولة “أبو القاسم قزيط” ، عن اللّقاء الّذي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج”، والقائد العام للجيش الليبي مشير ركن “خليفة حفتر” في (أبوظبي) الأيام الماضية.

وقال قزيط خلال لقائه مع “أخبار ليبيا 24”، إن ذلك اللقاء ينتزع المواقع من أصحاب الشرعية الحقيقية، منوهًا إلى أنه من الأصوب التقاء رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ورئيس المجلس الأعلى للدولة ”خالد المشري”.

وأضاف أن “ما حدث هو أيضاً تنافس محموم على السلطة، وإن كانت الشعارات براقة، فإنه في تقديري ما حصل هو تجميد الوضع على ما هو عليه، بفعل الإرادة الأمريكية، وكل ما أقيم هو مجرد إعلان حسن نوايا سمعناه من قبل، وبرهنت أن النوايا الحسنة، لم تحسم بفعل حسن على الأرض بل الذي حدث هو العكس”.

ونبه قائلا ،( لكي نقول أن الذي حدث في أبوظبي تجاوز الصخيرات، يجب معرفة ما الذي حدث بالضبط، مع الحاجة إلى تطوير اتفاق الصخيرات أو البحث عن بديل له، لكن هذا ليس بالأمر السهل)، مرجحًا عدم وجود دعم دولي خاصة أمريكي، لتجاوز الصخيرات حتى الآن.

وكان قد التقى القائد العام، لقوات الجيش الليبي “خليفة حفتر” مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” في أبوظبي نهاية فبراير الماضي، واتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة.

وأثار ذلك اللقاء، ردود فعل لدى تيار الإسلام السياسي، في طرابلس بين مؤيد ورافض له، حيثُ أعرب رئيس الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء ونائب رئيسه “نزار كعوان”، عن ارتياح الحزب لتلك المحادثاث التي جرت في أبوظبي برعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة”.

فيما أعلن عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته “محمود الورفلي” ،رفضه للقاء الذي تم بدعوة من المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة”، داعيًا كل أنصار فبراير تجهيز سلاحهم للحرب فردًا أو مجموعة أو مدينة، أو أن يبحثوا عن مكان يهاجروا إليه