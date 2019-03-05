عميد بلديّة درنة: سيتم تعويض العائلات المتضرّرة منازلهم بعد حصرها

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكد عميد بلدية درنة “عبد المنعم الغيثي”، أنه سيتم تعويض العائلات، التي تضررت منازلهم ماديا، بحسب نسبة الضرر الواقعة للمبنى.

وقال “الغيثي” خلال لقائه مع أخبار ليبيا 24 : “كلفت المستشار القانوني لبلدية درنة؛ لمراقبة لجنة حصر الأضرار للمباني، التي أطلعتنا عن حجم الأضرار وقيمتها، وأوعز رئيس اللجنة التابعة لهيئة المرافق والإسكان بحصر المباني المتضررة”.

وأضاف أن “اللجنة متجهة في الاتجاه الصحيح، حسب ما أفادني به المستشار القانوني، ولازالت مستمرة في عملها، وبعد أن يتم الحصر، سوف يتم تعويض تلك العائلات المتضررة”.

هذا واضطرت بعض عائلات مدينة درنة للنزوح وترك منازلهم، بعد أن لحقت بها أضرار بليغة جراء المعارك الشرسة، التي شهدتها المدينة لتنتهي بالقضاء على الخلايا الإرهابية ودحرها.