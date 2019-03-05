بعد تستر موظفين عنه..العثور على مخزن يحوي أوراق تخص مصلحة الأحوال المدنية

بعد تستر موظفين عنه..العثور على مخزن يحوي أوراق تخص مصلحة الأحوال المدنية

أخبار ليبيا24

عثرت مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي مساء أمس الاثنين على مخزن تابع لمصلحة الأحوال المدنية حاول موظفين التستر عنه.

وقال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي مقدم أسامة الدرسي – بحسب المكتب الإعلامي – إنه بعد ورود معلومات عن مخزن يتردد عليه بعض موظفي المصلحة دون علمنا به، تم التوجه للمخزن الذي يقع في منطقة بودزيرة وجدناه ممتلئ بأثاث وقرطاسيات تابعه للمصلحة.

وأكد الدرسي أنه سيتم إحالة كل متورط في التستر والعبث بالمخزن للتحقيق، مضيفا بأن هذه الأوراق تخص الدولة الليبية وعمل المصلحة اليومي.

وأشار مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي إلى أن إدارة الفرع في أشد الحاجة إلى هذه الأوراق والمستلزمات لتقديم الخدمات للمواطن.