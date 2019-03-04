درنة تستعين بالإدارة العامّة للبحث الجنائي بنغازي مجددًا 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

طالب عميد بلدية درنة “عبدالمنعم الغيثي”، إدارة البحث الجنائي بنغازي، بتوطين فرع خاص بالمدينة؛ لعدم تمكّن مديرية الأمن بتغطية كافة أرجاء المنطقة.

وأوضح الغيثي في لقاء خاص مع “أخبار ليبيا 24”، أنّ مدير مديرية أمن درنة، كشف خلال اجتماع عُقد بخصوص تأمين المدينة، عن قلة الأفراد المنتسبين للمديرية، وهذا من شأنه أن يصعب عليهم فرض السيطرة الأمنية عليها بالكامل.

وقال “الغيثي”، إنّ ذلك اضطرهم للاستعانة بخطّة بديلة، حيث تتم دورة تدريبية، لتعويض النقص الأمني، بالإضافة إلى ذلك، نحن طالبنا إدارة البحث الجنائي بنغازي، بتوطين فرع خاص بمدينة درنة، حتى الانتهاء من تدريب وتخريج الدفع.

وأضاف أنه تعهد بتخصيص قطعة أرض من التخطيط العمراني؛ ليتم إنشاء مقر خاص لهم، لأن المدينة تحتاج لهم هذه المرحلة.

وكان قد كلف وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة “إبراهيم بوشناف”، في الـ20 من شهر ديسمبر من العام الماضي، الإدارة العامة للبحث الجنائي، بتأمين مدينة درنة لضبط الأمن والسيطرة بالمدينة للحدّ من الانفلات الأمني، النّاتج عن الظّروف الأمنية التي تمر بها المدينة، والعمل على المجاهرة بالأمن.

وجاء ذلك التكليف إبان تحرير المدينة، من قبضة الجماعات الإرهابية على يد قوات الجيش، ومطاردة فلولهم.

وعادت الإدارة العامة للبحث الجنائي، في نهاية شهر فبراير الماضي، إلى مقرها في مدينة بنغازي، بعد نجاحهم في المهمة التي أوكلت إليهم .