حكم ليبيّ يشارك في معسكر “الكاف” الخاصّ بتقنية حكم الفيديو 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

ضمت قائمة الحكام المدعوين من الاتّحاد الإفريقي لكرة القدم، لمعسكر (الكاف) الخاصّ بتقنية حكم الفيديو المساعد “فار” الحكم الليبي “عطية إمساعد ” .

و من المقرر إقامة المعسكر في جنوب إفريقيا، في الفترة من الخامس والعشرين حتى الثلاثين من مارس الجاري .

واشتملت القائمة أيضًا على تونسيين “الصّادق السالمي” و”يامن الملولشي”، و ثلاثة حكام من مصر، ومثلهم من المغرب، وحكمين من الجزائر.

ويأتي معسكر الحكام في جنوب أفريقيا؛ من أجل التّحضير لنهائيات كأس الأمم 2019م، التي ستستضيفها مصر الصّيف المقبل .