مؤكدًا تواجده المستمر في الجنوب.. وفد أممي يطلع على الأوضاع في سبها

مؤكدًا تواجده المستمر في الجنوب.. وفد أممي يطلع على الأوضاع في سبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل وفد الأمم المتحدة الإنساني برئاسة نائبة الممثل الخاص ومنسقة الشؤون الإنسانية ماريا ريبيريو، اليوم الاثنين، مطار تمنهنت في زيارة للجنوب.

وانتقل الوفد إلى مبنى البلدية في سبها، حيثُ استقبلهم عميد البلدية حامد الخيالي الذي رحب بهم وأثنى على وقوف منظمات الأمم المتحدة إلى جانب البلدية في تقديم المساعدات والخدمات للمواطنين.

واستمعت نائبة الممثل الخاص ماريا ريبيريو والوفد المرافق لها إلى الإحاطات عن الاحتياجات الضرورية لمركز سبها الطبي ولقطاع التعليم في المدينة، إضافة إلى ما استقر إليه الوضع الأمني والمعيشي، وحول وضع البنية التحتية في المدينة علاوة على مشكلة الهجرة الشرعية التي تعاني منها الجنوب.

وزارت نائبة الممثل الخاص ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو والوفد المرافق لها مركز سبها الطبي رفقة عميد البلدية، وأطلعها مدير المركز عبدالرحمن عريش والعاملين هناك على وضع المركز وشحه من الإمكانيات وإمكانية مساهمة الأمم المتحدة في دعم المركز.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة للأمم المتحدة إلى سبها خلال شهر واحد، بحسب ما نشرته البعثة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، وقالت ريبييرو،”نحن موجودون في الجنوب بشكل دائم عبر الموظفين المحليين وكما وعد الممثل الخاص غسان سلامة في يناير، نعمل على تعزيز وجودنا ودعمنا للجنوب الليبي” .

الجدير بالذكر أن المنطقة الجنوبية شهدت مؤخرًا عمليات عسكرية قادتها قوات الجيش الليبي لتخليصها من المليشيات الإرهابية وتجار البشر والخارجين عن القانون.